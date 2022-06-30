Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa