Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hrant Dink 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Hrant Dink Vakfı'nı tehdit ettikleri iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme 1 sanığı 2,5 yıl, 1 sanığı ise 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. - Haberler

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