Sarıyer'de Şüpheli Araçta Üç Yılan Ele Geçirildi

Sarıyer'de uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, bagaj ve arka koltukta cam fanuslar içerisinde biri piton, ikisi Mısır yılanı (corn snake) olmak üzere üç yılan ele geçirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü Canberk Ö. ise gözaltına alınırken, 60 bin 189 lira idari para cezası kesildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Sarıyer Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj ve arka koltukta cam fanuslar içinde yılanlar bulundu. Durum üzerine hayvanlara el konulurken, yapılan incelemede yılanlardan birinin piton, diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı (corn snake) olduğu tespit edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cam fanustaki yılanlar polisler tarafından incelemesi ve teslim edilmesi yer alıyor.

Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'nce ele geçirilen yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Canberk Ö. (26) hakkında, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" ile "av ve yaban hayvanları ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti" kapsamında adli işlem başlatıldı. Ayrıca şüpheliye 60 bin 189 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL