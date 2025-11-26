Haberler

Sarıyer'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Sarıyer'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
Güncelleme:
Sarıyer'de yürürken silahlı saldırıya uğrayan Abidin Y. bacağından yaralandı. Saldırgan kaçarken, polis geniş çaplı bir operasyon başlatarak yakalamaya çalışıyor.

Sarıyer'de, yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürüyen Abidin Y. isimli şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası bacağından yaralanan Abidin Y, yere yığılırken saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abidin Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde delil ve güvenlik kamerası çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından polis, kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Abidin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
