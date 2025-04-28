Sarıyer'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devirtti

Sarıyer'de ağaç şiddetli rüzgardan otomobilin üzerine devrildi

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç otomobilin üzerine devrildi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Merkez Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgara dayanamayan bir ağaç seyir halindeki 34 KD 3777 plakalı Volkswagen marka aracın üzerine devrildi. Olay sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ağacın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

"Ağaçlardan korkuyordum, bir gün düşeceğini tahmin ediyordum"

Aracının üzerine ağaç devrildiğini söyleyen Naciye Yıldırım, "Aracımla alışveriş yapmaya giderken ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle araba sanki kendiliğinden durdu. Çünkü bir müdahale etmedim çok yavaştım. Ağaçlardan hep korkuyordum. Ağaçların tekin olmadığını ve bir gün düşeceğini tahmin ediyordum. Bugün de düştü zaten" diye konuştu.