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Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil alev alev yandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil alev alev yandı.

Olay, Sarıyer ilçesi Büyükdere Caddesi Hacı Osman Bayırın'da saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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