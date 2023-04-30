Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil alev alev yandı.

Olay, Sarıyer ilçesi Büyükdere Caddesi Hacı Osman Bayırın'da saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale ederek söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL