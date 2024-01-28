Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde Silahlı Saldırı
Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ederek saldırı gerçekleştiriyor. Saldırının ardından şahıslar hızla kiliseden kaçarak uzaklaşıyor.
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayin sırasında kiliseye giren iki kişi, içeride ateş ediyor. Şahıslar saldırının ardından kiliseden kaçarak uzaklaşıyor. - İSTANBUL