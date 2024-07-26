Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de plakasız motosikletli saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de bir dükkanın önünde oturan adam, plakasız motosikletli iki kişi tarafından bacağından vuruldu. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de plakasız motosikletli iki kişi, bir dükkanın önünde oturan adamı bacağından vurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Kozdere'de önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önünde iki arkadaşı ile birlikte oturan Suat Akçay, motosikletli iki kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, fırının önünde oturan Akçay'a bir kaç el ateş açtı. Akçay, bacağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçay'a ilk müdahaleyi yaptı. Bacağından yaralanan Akçay, Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunlar yan tarafta bulunan anahtarcıya da isabet etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Suat Akçay'ın silahlı saldırı sonucu bacağından vurulduğu anlar fırının güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Akçay'ın plakasız beyaz bir motosiklete binen iki kişi tarafından vurulduğu görülüyor. Ardından Akçay, vurulmanın etkisiyle acıyla yerinden kalkıyor. Kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen Pınar Aydın'ın son hali

 Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor

Bakmadan Geçme

Sabiha Gökçen'de uçak seferleri iptal mi edildi? THY, AJET, PEGASUS SEFERLERİ İPTAL Mİ? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi İlkin Aydın kimdir? İlkin Aydın kaç yaşında, nereli? İlkin hangi takımda oynuyor? Time dergisine göre dünyadaki en iyi 100 rotada yer alan ilimiz neresi? Türkiye'de hangi şehir ilk 100'e girdi? Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Trendyol Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 1. Hafta maçları! Sezonun ilk maçı ne zaman oynanacak? YKS TERCİH ROBOTU || YKS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM Ön lisans- Lisans Üniversite bölümleri ve puanlarına nereden bakılır? 26 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Paris Olimpiyatları'na Türkiye'den kimler katılacak? Olimpiyatlarda hangi branşlarda yarışılacak? SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW
Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü

Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title