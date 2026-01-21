Haberler

Sarıyer'de vitesi karıştırdı, otomobil kamelyanın üzerine uçtu

Sarıyer'de vitesi karıştırdı, otomobil kamelyanın üzerine uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de geri vitesle gaza basan sürücünün otomobili, kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Sarıyer'de vitesleri karıştıran sürücünün, gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil kamelyanın üzerine uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçta ve kamelyada hasar meydana geldi.

Kaza saat 12.00 sıralarında İstinye Mahallesi Reform sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü 34 BGA 31 plakalı otomobilini geri vitese aldığını düşünerek gaza bastı. Fakat ileri viteste olan otomobil kontrolden çıkarak kamelyanın üzerine uçtu. Facianın eşiğinden dönülen olayda kimse yaralanmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamelya içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde ve kamelyada hasar meydana geldi. Kamelya üzerinde bulunan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları 14 yaşına girdi! Baba Onur Saylak'tan duygusal paylaşım

İkizler 14 yaşında oldu! Babadan duygusal paylaşım
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle