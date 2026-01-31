Haberler

Sarıyer'de otomobil denize düştü: Sürücüyü kurtarmak için vatandaşlar yardıma koştu

Güncelleme:
Sarıyer Rumelikavağı'nda seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Olayı gören vatandaşlar, sürücüyü kurtarmak için harekete geçti.

Sarıyer Rumelikavağı'nda seyir halindeki bir otomobil kontrolden çıkarak denize düştü. Araçta bulunan sürücüyü kurtarmak için yardıma koşan vatandaşlardan Engin Yüce, "Tekneci arkadaşımız koşarak denize atladı ben de koşarak aracın kapısını açıp vatandaşı çıkardım, sağ salim bir şekilde olayı atlatmış olduk" dedi.

Olay, saat 13.05 sıralarında Sarıyer Rumelikavağı İskele Sahili üzerinde meydana geldi. Bir sürücü sahil kıyısında seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil denize doğru devrilirken, olayı gören balıkçı teknesindeki 3 kişi yardıma koştu. O esnada denizde balıkçı teknesinden bir kişi de denize atlayıp yüzerek otomobilin yanına geldi. Sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sürücüyü kurtarmak için yardıma koşan vatandaşlardan Engin Yüce, "Olay anlık gelişti barınakta görev yaparken arkamızdan bir ses geldi, arkamızı döndüğümüz zaman aracın denize yuvarlandığını gördük. Tekneci arkadaşımız koşarak denize atladı ben de koşarak aracın kapısını açıp vatandaşı çıkardım, sağ salim bir şekilde olayı atlatmış olduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
