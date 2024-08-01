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Sarıyer'de Oto Yıkama Tartışması Silahlı Kavgaya Dönüştü

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Sarıyer'de bir oto yıkamanın işletmecisi ve ruhsat sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de bir oto yıkamanın işletmecisi ve ruhsat sahibi arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişinin yaralandığı olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün 11.30 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto yıkamanın ruhsat sahibi Mehmet Ali Gedik, işletme sahibinin dükkandan çıkmasını istedi. Taraflar arasındaki tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında işletme sahibi, Mehmet Ali Gedik'i silahla dizinden vurdu. Çıkan arbedede işletme sahibi silahı oğluna verdi ve silahı oradan kaçırmasını istedi. Tesadüfen oradan geçen sivil polisler ise zanlı ve oğlunu kaçamadan kıskıvrak yakalandı.

Silahla kaçan şahsa halası siper oldu

Polislerin ihtarı ile diz çöken ve silahı yere atan işletme sahibinin oğluna olay yerine gelen halası siper oldu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dizinden yaralanan Mehmet Ali Gedik, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Gedik'i vuran şahıs ve oğlu gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçma anları kameralara yansıdı

Silahlı saldırının ardından işletme sahibi ve oğlunun kaçmaya çalışırken yakalandığı o anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, işletme sahibinin oğlunun koştuğu ve polis ihtarı ile silahı atarak ellerini havaya kaldırıp diz çöktüğü, saldırganın kardeşinin ise yeğenine sarılarak siper olmaya çalıştığı anlar yer aldı. Görüntülerde, İşletme sahibin yerdeki silahı almaya çalışırken polislerin tekme atarak silahı kişiden uzaklaştırdığı ve polislere teslim olduğu, ayağından vurulan Mehmet Ali Gedik'in topallayarak polislerin olduğu yere geldiği an güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sarıyer Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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