Sarıyer'de Oto Tamirhanesine Silahlı Saldırı: Haraç İddiası

Güncelleme:
Sarıyer Maslak Oto Sanayi'nde kapüşonlu bir şahıs, tamirhaneye silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan, iş yeri sahibinden 5 milyon lira haraç istediği iddiasıyla yakalandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak Oto Sanayi'ye yaya olarak gelen kapüşonlu ve silahlı şüpheli E.B, oto tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlar iş yerinin camlarına ve park halindeki bir otomobile isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer Devriye ekipleri yakaladı

Saldırının ardından şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Sanayi içinde bulunan esnaf ise kaçan şahsı kovaladı. Saldırgan bu sırada oto sanayide bulunan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından üzerindeki silahla birlikte yakanarak gözaltına alındı. E.B. isimli şahıs olduğu tespit edilen saldırgan, karakola götürüldü. Buradaki ifadesinin ardından saldırgan E.B. isimli şüpheli, olayla ilgili bağlantılı olan kişilerin belirlenmesi için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

5 milyon liralık haraç istendi iddiası

İddiaya göre, şüpheliyi yurtdışından arayan bir kişinin, oto tamirhanesini yeni açtığını düşündüğü iş yeri sahibinden 5 milyon lira istediği, iş yeri sahibinin ise dükkanı yeni açmadığını sadece tabela değişikliğine gittiğini belirterek para vermeyi reddettiği belirtildi. İş yeri sahibinin istenilen parayı vermediği için saldırının gerçekleştirildiğini ileri sürülüyor.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Öte yandan, saldırganın koşarak dükkana ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın koşarak geldiği ateş ettiği ve koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL

