Sarıyer'de Otel Yangını: Personel ve Müşteriler Tahliye Edildi

Sarıyer'de bir otelin personel girişinde çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın nedeniyle personel ve otel müşterileri tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sarıyer'de bulunan bir otelin personel girişinde yangın çıktı. Yangın hızla söndürülürken, personeller ve müşteriler tedbiren tahliye edildi.

Yangın 00.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin personel girişinde eksi üçüncü katta bulunan bir elektrik panosunda yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürüldü. Personel ve otel müşterileri tedbiren tahliye edildi. Alevlerin söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesine başladı. Tahliyenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Basın mensuplarını engellemeye çalıştılar

Öte yandan yangını haber yapmak için basın mensupları otel çalışanları tarafından engellenmeye çalışıldı. Yaşanan tartışmanın yanı sıra personel, kameraların önüne geçerek görüntü alınmasını da engelledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
