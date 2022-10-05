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Sarıyer'de okul önünde denetim

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Sarıyer'de okul önünde denetimİSTANBUL Sarıyer'de polis ekipleri, okul önünde asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Sarıyer'de okul önünde denetim

İSTANBUL Sarıyer'de polis ekipleri, okul önünde asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetimde şüpheli görülen şahısların kimliklerine bakıldı, durdurulan şüpheli araçlar ise didik didik arandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Sarıyer Ortaokulu önünde denetim yapıldı. Emniyet ekipleri şüpheli şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması yaptı. Güvenlik noktasında durdurulan araçların içerisi tek tek arandı. Denetimler esnasında ehliyetsiz araç kullanan 2 kişiye 3 bin 674'er TL, 2 kişiye plakasız araç kullanmaktan bin 698'şer TL, kask takmayan 3 kişiye ise 196'şar TL ve 1 kişiye de muayenesiz trafiğe çıkmaktan 427 TL para cezası kesildi. Vatandaşlar denetimlerden memnun olduklarını söyledi.

Denetimlerle ilgili düşüncelerini anlatan Ömer Acun, "Gayet faydalı, uygulamaların devamlı yapılması gerekiyor. Böyle uygulamalar gençlerimiz için faydalı ve güzel. Biz de destekliyoruz." dedi. Okul Aile Birliği Başkanı Esra Artur ise, "Güzel bir çalışma. Çocukların ihtiyacı olan bir durum. Gelişimleri, güvenlikleri için okul önlerinde asayişin olması çok önemli. Herkes duyarlı olmalı" şeklinde konuştu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Altınbaş - 3. Sayfa

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