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Sarıyer'de minibüs yol kenarına devrildi

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de minibüs yol kenarına devrildi

Sarıyer'de yolda ilerleyen minibüs şoförü sabah saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde virajı alamayınca araç, yol kenarına devrildi.

Sarıyer'de yolda ilerleyen minibüs şoförü sabah saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı kayganlaşan zeminde virajı alamayınca araç, yol kenarına devrildi.

Olay saat 10.30 sıralarında Sarıyer Maden Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda ilerleyen minibüs şoförü sabah saatlerinde etkili olan yağıştan dolayı kayganlaşan yolda virajı alamayınca araç, yol kenarına devrildi. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda minibüs şoförü hafif yaralanırken kolunda bandaj olduğu görüldü. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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