Sarıyer'de Makas Atan Sürücü Zincirleme Kazaya Sebep Oldu

Sarıyer'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Motosiklete ve bir başka otomobile çarpan plakasız araç kullanılamaz hale gelirken motosiklet sürücüsü ve makas atan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sarıyer Büyükdere Caddesi Maslak-Levent istikametinde meydana geldi. İddiaya göre makas atarak trafikte tehlikeli bir biçimde ilerleyen ve plakasız olduğu belirlenen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı istikamette ilerleyen 14 DG 732 plakalı bir başka otomobile ve 34 ECM 264 plakalı motosiklete çarptı. Sürücü son olarak duvara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Makas atan sürücü kaza sonucu hafif şekilde yaralanırken motosikletli kişinin ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralılar çevre hastanelere ambulans yardımıyla kaldırıldı. Kazaya karışan 14 DG 732 plakalı aracın içinde bulunan 5 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonucu bölgede kısa süreli trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL