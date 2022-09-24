Sarıyer'de kumar operasyonu

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de polis ekipleri saha ve araştırma çalışmalarının ardından bir sitedeki daireye kumar operasyonu düzenledi.

İSTANBUL (İHA) – Sarıyer'de polis ekipleri saha ve araştırma çalışmalarının ardından bir sitedeki daireye kumar operasyonu düzenledi. Operasyonda aranan bir şahıs ele geçirilirken, 28 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Maslaktaki bir sitede bulunan dairede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gelerek takibe alan polis ekipler, giriş çıkış yapan kişileri takip ettikten sonra adrese operasyon düzenledi. Dairenin kumar oynatılmak üzere dizayn edildiğini belirleyen polis ekipleri, içeride bulunan 28 kişi hakkında idari işlem uyguladı. Polis ekipleri tarafından dairede bulunan M.D. isimli şahsın ise aranması olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Öte yandan, ikamet sahibi A.A.'ya ise 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. - İSTANBUL