Sarıyer'de köpek dövüştürüp bahis oynayanlara operasyon düzenlendi: 24 gözaltı

İSTANBUL - Sarıyer'de bahis oynayarak köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 24 şüpheliye 97 bin 320 lira para cezası uygulanırken, Bilal Ş. isimli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ahlak Büro Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ekipleri 15 Ekim'de saat 05.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi 208. Sokak'ta köpek dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Orman yolunda köpek dövüştürerek bahis oynayanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 24 şüphelinin köpek dövüşü için bahis oynadığını tespit etti. 24 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere, Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereği 93 bin 320 lira para cezası uygulandı. Düzenlenen operasyonda yakalanan 9 suç kaydı bulunan Bilal Ş. ise gözaltına alındı. Köpek dövüştürürken baskın yapan polisler, kumar oyunundan kazanılan 24 bin 350 lira, 5 köpek zili, 120 santimetre uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 köpek eğitim zili ele geçirdi. Malaklı cinsi köpekte Sarıyer Belediyesi'ne teslim edildi.