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Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Araç, Yaşlı Kadına Çarptı

Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Araç, Yaşlı Kadına Çarptı
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Sarıyer'de bir aracın kontrolden çıkarak 64 yaşındaki Sadiye Aydın'a çarpması sonucu yaşlı kadının bacakları kırıldı. Aydın, hastaneye kaldırıldı; sürücü yara almadan kurtuldu.

Sarıyer'de henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, yaşlı kadına çarparak mesire alanına düştü. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının iki bacağının da kırıldığı öğrenildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Büyükdere Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyüşten dönen Arif Nasiri Khalahi 34 MR 007 plakalı Mercedes aracına bindi. Yol üzerinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Savrulan araç yol kenarında yöresel ürünler satan 64 yaşındaki Sadiye Aydın'a çarparak mesire alanına düştü.

Yaşlı kadının bacakları kırıldı

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın da aşağıda bulunan mesire alanına savruldu. Bacakları kırılan Aydın ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydın'ın iç kanama riskinin de bulunduğu fakat bilincinin açık olduğu öğrenilirken, sürücü Nasiri ve yanındaki asistanı kazadan yara almadan kurtuldu. Mesire alanına düşen araç olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çekici yardımıyla çıkarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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