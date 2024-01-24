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Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü

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Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak yerinden söktü. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan kadın bayıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer'de kontrolden çıkan araç ağacı yerinden söktü

İSTANBUL - Sarıyer'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak yerinden söktü.

Kaza, Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi'nde saat17.00'da sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan Seat Leon marka araç ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yanında bulunan kadın bayıldı. Ağaç çarpma sonrası yerinden söküldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bayılan kadını hastaneye kaldırırken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza trafiğe etki etmedi. Polisler olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Büyükdere Caddesi Sarıyer İstanbul Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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