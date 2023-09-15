Sarıyer'de kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul Sarıyer'de dalış yapmak için girdiği denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yeniköy'de 12 Eylül'de denize daldıktan sonra kaybolan İsa K'nin (31) bulunması için sahil güvenlik arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürerken Yeniköy açıklarında denizde ceset olduğunu fark eden balıkçılar, polise haber verdi. Ekiplerce karaya çıkarılan cesedin, İsa K'ye ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.