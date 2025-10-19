Haberler

Sarıyer'de Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

Sarıyer'de Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de bir kasap, evlenme teklifine 'kız vermeyiz' yanıtı aldıktan sonra darbedildi. Bunun üzerine darp eden kişi, kasap dükkanına silahlı saldırı düzenletti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Sarıyer'de bir kasap, "Size kız vermeyiz" diyen kardeşleri darbetti. Durumu hazmedemeyen şahıs kasap dükkanını kurşunlatırken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte kasaplık yapan Volkan Ö. (31), Batıkan T.'nin kız kardeşiyle evlenmek istedi. Duruma sinirlenen Batıkan T. 'Size kız vermeyiz' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Volkan Ö.'nün kendisi gibi kasap olan ağabeyleri Cevdet Ö. (39) ve Kerem Ö.'nün (40) de dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve iki kardeşi darbedildi. Durumu hazmedemeyen Batıkan T., iddiaya göre kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlemesi için 2 kişi tuttu. Olay günü 2 kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis saldırganları yakaladı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay öncesi ve sonrasına yönelik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, 2 şüpheli ile birlikte motosiklet sahibi E.Ş.'yi (17) de yakaladı. Olayda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.

Saldırganlar itiraf etti

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 3 şüpheli, olayı gerçekleştirmek için Batıkan T.'nin kendilerini azmettirdiğini söyledi. İfadelerinin ardından şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö. 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanırken, motosiklet sahibi E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıktığı tespit edilen Batıkan T.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan zafer mitingi! Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC'de zafer mitingi! Erdoğan mesajı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC seçimleri sonrası ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC seçimleri sonrası ilk değerlendirme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı

Karnı ağrıyınca ortaya çıktı! 16 yaşındaki çocuk ölü doğum yaptı
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.