Sarıyer'de Kasap Dükkanına Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

İstanbul Sarıyer'de bir kasap, "Size kız vermeyiz" diyen kardeşleri darbetti. Durumu hazmedemeyen şahıs kasap dükkanını kurşunlatırken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 12 Ekim Pazar günü saat 22.00 sıralarında Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semtte kasaplık yapan Volkan Ö. (31), Batıkan T.'nin kız kardeşiyle evlenmek istedi. Duruma sinirlenen Batıkan T. 'Size kız vermeyiz' deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Volkan Ö.'nün kendisi gibi kasap olan ağabeyleri Cevdet Ö. (39) ve Kerem Ö.'nün (40) de dahil olmasıyla büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgada Batıkan T. ve iki kardeşi darbedildi. Durumu hazmedemeyen Batıkan T., iddiaya göre kasap dükkanına silahlı saldırı düzenlemesi için 2 kişi tuttu. Olay günü 2 kişiden biri, akşam saatlerinde motosikletle önünden geçtikleri kasap dükkanına silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği dükkanda hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis saldırganları yakaladı

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Olay öncesi ve sonrasına yönelik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelilerin olaydan önce bir akaryakıt istasyonuna girdiğini, plakayı kapattıklarını ve yakıt alarak ödeme yaptıktan sonra olay yerine gittiklerini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelilerin Y.B.K. (15) ve G.Ö. (16) oldukları belirlendi. Bunun üzerine şüphelilerin adreslerine baskın yapan polis, 2 şüpheli ile birlikte motosiklet sahibi E.Ş.'yi (17) de yakaladı. Olayda kullanılan 34 HTY 608 plakalı motosiklet ve şüphelilerin kullandığı kask da polis tarafından ele geçirildi.

Saldırganlar itiraf etti

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede 3 şüpheli, olayı gerçekleştirmek için Batıkan T.'nin kendilerini azmettirdiğini söyledi. İfadelerinin ardından şüphelilerden Y.B.K. ve G.Ö. 'mala zarar verme' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' suçlarından tutuklanırken, motosiklet sahibi E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir dışına çıktığı tespit edilen Batıkan T.'nin ise polis tarafından arandığı öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin toplam 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. - İSTANBUL