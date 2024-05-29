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Sarıyer'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Sarıyer'de seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonrası aracın kontrolünü kaybetmesiyle meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Tepeyurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer'de seyir halindeyken geçirdiği kalp krizi sonrası aracın kontrolünü kaybetmesiyle meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ali Tepeyurt, son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıyer'de dün seyir halinde geçirdiği kalp krizi sonrası aracın kontrolünü kaybetmesiyle trafik kazası geçiren Ali Tepeyurt, hayatını kaybetmişti. Su pazarlamacısı Tepeyurt için bugün Mekkenur Camii'nde cenaze töreni düzenledi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine, oğlu Hüseyin Tepeyurt, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, sevenleri, ailesi ve mahalleli katıldı. Tepeyurt'un sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Tepeyurt, Sanayi Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

"Kalp krizi geçirdi"

Ali Tepeyurt'un fabrikadan suyu aldıktan sonra orman yolunda kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiğini söyleyen amca oğlu Zeynel Tepeyurt, "Yollar dardı herhalde onun da etkisi var. Vefat eden kişi benim amcamın oğlu. Bildiğim kadarıyla yolda kalp krizi geçirdi. Kalp sıkıntısı vardı. Tedavi oluyormuş. Merhumun arkadaşı da kalp krizi geçirdiğini söylemiş. Kendisi Florya'da su pazarlamacısıydı. Fabrikadan suyu alıyor sonra da orman yolunda kalp krizi sonucunda hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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