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Sarıyer'de Kaçak Midye Operasyonu: 1 Ton Midye Ele Geçirildi

Sarıyer'de Kaçak Midye Operasyonu: 1 Ton Midye Ele Geçirildi
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak midye ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yasadışı midye avcılığı nedeniyle para cezası kesildi ve ele geçirilen midyeler denize geri döküldü.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak midye ele geçirildi, 2 kişi 'şüpheli' olarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabaha karşı saat 04.00 sıralarında devriye görevi sırasında Kadıköy ilçesi İskele Sahilinde kıyıdan bir minibüse deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli araca yaklaşan polis, E.O. ile beraberindeki H.A. isimli 2 kuşkulunun yasadışı midye avcılığı yaptığını belirledi. Minibüste ve kıyıda yapılan incelemelerde 1 ton midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına "1380 Sayılı" yasak yerde midye avcılığı yapmak suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi. 50 çuval içinde ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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