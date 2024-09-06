Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de inşaatı 34 yıldır bitmeyen rezidansta yangın paniği

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer'de 34 yıldır inşaatı devam eden rezidansta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın yapımında çalışan işçilerin, yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de inşaatı 34 yıldır bitmeyen rezidansta yangın paniği

İSTANBUL - Sarıyer'de 34 yıldır inşaatı devam eden rezidansta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın yapımında çalışan işçilerin, yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Hacıosman'da 34 yıldır kaba inşaatı devam eden bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Rezidansta maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Rezidansta çıkan yangına çalışanların müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangın görünürken, işçilerin yangın tüpüyle müdahalesi görünüyor. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"İşçiler balkonlardan alevleri söndürmeye çalışıyordu"

Yangını gördüğünü söyleyen Musa Keser, "Aracım ile geçiyordum yangın dumanını gördüm. Geldiğimde itfaiye ekipleri de olay yerine girmek üzereydi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale etmeye başladılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çok büyük bir yangın değildi. Önce dumanlardan dolayı alevleri göremedim. Sonra yan tarafta doğru yürüdüm ardından da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca gelip olaya müdahale etti. Geldiğimde işçiler balkonlardan alevleri söndürmeye çalışıyordu. Tam o sırada itfaiye ekipleri gelince işçiler de söndürmeyi bıraktılar. Ben mahsur kalan kimseyi göremedim. Zaten içeride merdivenler müsait. Herkes istediği gibi rahatlıkla inebildi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Sarıyer 3-sayfa Güncel Yaşam

Hindistan-Almanya seferini yapan uçakta korku dolu anlar! Bomba ihbarı nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

Hindistan'a ait yolcu uçağı Erzurum'a zorunlu iniş yaptı! Ekipler olay yerinde

 Engin Polat'ın tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi

Tahliyesi için hiçbir engel kalmadı

 Narin Güran'la ilgili yeni gelişme! Ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı

Gelen ihbar üzerine ekipler Eğertutmaz Deresi'ne yoğunlaştı
İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü

İsrail askerleri, Türk aktivisti öldürdü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kötü Kan gerçek mi, yaşanmış hikaye mi? Kötü Kan uyarlama mı? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 7-8 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan konusu ne, oyuncuları kim? Kötü Kan nerede çekiliyor, hangi gece kulübünde çekiliyor? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KÖTÜ KAN canlı izle! 6 Eylül Cuma KÖTÜ KAN 1. bölüm NOW TV canlı izle! KÖTÜ KAN son bölümde neler oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nizip 7-8 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Sincan, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 4. yedek kim? 6 Eylül Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? PES 2025 ne zaman çıkacak? PES 2025'de hangi güncellemeler var? PES 2025 çıkış tarihi! 7 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Akrep burcu yorumu! 7 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title