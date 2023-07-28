Sarıyer'de iki katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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Sarıyer'de iki katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Sarıyer'de iki katlı yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi binasının bodrum katında yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Hastaların tahliye çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa