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Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: Faciadan dönüldü

Sarıyer'de İETT otobüsü kaza yaptı: Faciadan dönüldü

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen İETT otobüsü, önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe, ardından otomobile çarptı.

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen İETT otobüsü, önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe, ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle faciadan dönülen kazada direk yola devrilirken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan boş İETT otobüsünün şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, kayan otobüs ise otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarıyer Maslak İETT 3. Sayfa Haberler

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