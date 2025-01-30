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Sarıyer'de Hızlı Otomobil Ormanlık Alana Uçtu

Sarıyer'de Hızlı Otomobil Ormanlık Alana Uçtu
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Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda aşırı hızlı giden otomobil, yoldan çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra ormanlık alana uçtu. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de aşırı hızlı seyreden otomobil ormanlık alana uçtu. Takla atan araçtan çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıyer istikametine seyreden Deniz T. idaresindeki 34 DT 198 plakalı BMW marka otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak elektrik direğine çarpıp, ormanlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın yoldan çıkmadan önce başka bir araca da çarptığı öğrenilirken, hafif yaralanan sürücü takla atan araçtan sağlık ekiplerince çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Takla atan araç ise, çekici yardımıyla ormanlık alandan çıkarıldı.

Kaza sebebiyle Hacıosman Bayırı'nda yoğun trafik meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza yapan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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