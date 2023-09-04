Sarıyer'de hapis cezası bulunan Gökhan G. operasyonla yakalandı

Sarıyer'de 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gökhan G., film sahnelerini aratmayan bir operasyonla yakalandı. Polislerle karşılaşınca kendini öldüreceğini söyleyerek direnen Gökhan G., Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.

SARIYER'de hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan Gökhan G. film sahnelerini aratmayan bir operasyonla yakalandı. Karşısında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisleri görünce elindeki kesici aletle kendini öldüreceğini söyleyerek direnen Gökhan G., uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Ancak ikna çabaları boşa çıkınca olay yerine Özel Harekat Polisleri çağrıldı. Özel Harekat polisleri eve girerek Gökhan G.?yi yaralı olarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Gökhan G. tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içinde yapılan operasyonda haklarında cezaları kesinleşen 22 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 2018 yılından bu yana "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Gökhan G.(29)?un Sarıyer, Ayazağ'da bir evde saklandığını belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri firari hükümlüyü yakalamak için operasyon düzenledi. Ancak karşısında polisleri gören Gökhan G. kapıyı açmayarak elindeki kesici aletle kendini öldüreceğini söyleyerek direnmeye başladı. Müzakare çabalarına da cevap vermeyen Gökhan G.?yi yakalamak için Özel Harekat Polisleri çağrıldı. Eve giren ekipler Gökhan G.?yi yaralı olarak gözaltına aldı. Ambulansıyla hastaneye kaldırılan Gökhan G. Tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 firari hükümlünün gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında karşılıksız çek, gasp, kasten öldürmek hırsızlık suçlarından hükümlü kişilerin olduğu belirtildi.