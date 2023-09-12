Sarıyer'de hafriyat kamyonu devrildi

Sarıyer'de bir sitenin etrafında yapılan peyzaj çalışması için getirilen toprağı boşaltmak isteyen Nihat Atım'ın kullandığı hafriyat kamyonu rampada devrildi. Olayda şoförün yara almadığı belirtildi.

SARIYER'de bir sitenin etrafında yapılan peyzaj çalışması için getirdiği toprağı boşaltmak isteyen Nihat Atım, rampada damper kaldırınca hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza, Maden Mahallesi Sorgun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin etrafında yapılan peyzaj çalışması için toprak yüklü 34 YN 1263 plakalı hafriyat kamyonu ile gelen Nihat Atım, toprağı boşaltmak için kamyonun damperini kaldırmaya başladı. Ancak kamyonu durdurduğu yol rampa olduğu için kamyon yan yatmaya başladı. Durumu fark eden şoför kamyondan atlayarak kurtuldu. Kamyon büyük bir gürültü ile devrilirken, kamyondaki toprak yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekibi yolda başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı.

Hafriyat kamyonu şoförü Nihat Atım kazayı, "Buraya malzeme boşaltıyorduk, şu yan tarafa bahçe toprağı döküyorduk. Damperi kaldırırken teleskop kırılınca araba devrildi" şeklinde anlattı.

Kamyonun devrildiği sokakta oturan Murat Karaçöl ise, "Bizim evimiz şurada, ilk önce damperin açılış sesini duyduk ama gıcırtı sesi geliyordu. İki dakika geçmeden kamyon devrildi. Herhalde bayırda ters durmuş, ağırlık bir tarafa verince devrildi. Biz de hemen geldik, Allah'tan şoförde bir şey yoktu" şeklinde konuştu.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.