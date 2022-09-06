Kamyonetin devrilme anı kameraya yansıdı
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Sarıyer'de yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyonetin devrilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Sarıyer'de yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyonetin devrilme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Su bidonu yüklü kamyonet, bugün Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Kefeliköy Yokuşu'nda yokuş aşağı seyir halindeyken devrilmişti. Kamyonet şoförü kazadan hafif sıyrıklarla kurtulmuştu. Kamyonetin devrilme anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
(Batuhan Altınbaş - İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa