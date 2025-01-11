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Sarıyer'de Feci Kaza: Reflektör Koymaya Çıkan Sürücü, Otobüsle Çarpıştı

Sarıyer'de Feci Kaza: Reflektör Koymaya Çıkan Sürücü, Otobüsle Çarpıştı
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Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bariyerlere çarptıktan sonra yola reflektör koymak için aracından inen sürücü, seyir halindeki bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarptıktan sonra yola reflektör koymak için aracından inen sürücüye, yolcu otobüsü çarptı. Otobüs ile hurdaya dönen araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerlere çarparak kaza yaptı. Ardından yola reflektör koymak için aracından inen sürücüye aynı istikamette seyir halinde olan 34 FGT 225 İstanbul Kalesi firmasının yolcu otobüsü çarptı. Otobüs ile hurdaya dönen araç arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle aracın plakası yerinden uçtuğu öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası yolun 3 şeridi jandarma ekipleri tarafından geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası otobüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol jandarma ekiplerinin kontrolünde kademeli olarak tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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