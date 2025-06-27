Sarıyer'de Eski Nişanlısı Tarafından Vurulan Hamile Kadın Toprağa Verildi

Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından vurularak öldürülen hamile kadın toprağa verildi.

Sarıyer'de 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vurulmuştu. Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirmişti. Ardından Budak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsiden sonra ailesine teslim edildi. Cenaze Kağıthane'de bulunan Yahya Kemal Camii'ne getirildi. Oya Budak'ın cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılındı. Genç kadının yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, yakınları tarafından baba evine helallik için götürüldükten sonra Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. - İSTANBUL