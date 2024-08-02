Sarıyer'de ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine yüksek para cezası

Sarıyer'de yayalara ayrılan yolda motosiklet kullanan ve yayaları rahatsız eden ehliyetsiz sürücüye 15 bin 173 lira araç sahibine ise 14 bin 483 lira idari para cezası verildi.

Sarıyer'de yayalara ayrılan yolda motosiklet kullanarak kaldırımda yürüyen vatandaşları rahatsız ettiği görüntüleri 'çıldırtan sürücü' başlığıyla sosyal medyada paylaşılmış, 34 DNE 857 plakalı motosikletin yer aldığı görüntülerde bir yayanın sürücüye tepkisi yer almıştı. Tepki çeken görüntüler sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce sürücünün tespiti için çalışma başlattı. M.Ö. isimli olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü, ekiplerce yakalandı. M.Ö.'ye 'Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak', 'Motorlu aracı yayalara ayrılmış yerde sürmek', 'Kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' suçlarından toplam 15 bin 173 lira trafik idari para cezasına çarptırıldı. Ekiplerce motosiklet sahibi M.E.'ye ise 'muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak' ve 'Motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek' suçlarından toplam 14 bin 483 lira idari para cezası verildi. - İSTANBUL