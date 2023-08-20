Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 2 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı Sarıyer'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olduğu söylenen 7 kilo 800...

Sarıyer'de düzenlenen operasyonda 2 milyon değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Sarıyer'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Sarıyer'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda piyasa değeri 2 milyon lira olduğu söylenen 7 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine ilişkin operasyon düzenlendi. Tarabya Mahallesi'nde madde ticareti yaptığı öğrenilen adrese yapılan operasyonda, 7 kilo 800 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 2 milyon olduğu da belirtildi. Şüpheli şahıslar A.A., R.P. ve A.A. ise emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'Uyuşturucu ve uyarıca madde imal ve ticareti' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.A. ve A.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.P. isimli şüpheli kadın hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.