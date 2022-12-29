Sarıyer'de durdurulan otomobilden uyuşturucu düzeneği çıktı

Sarıyer'de polis ekiplerinin denetim yaptığı sırada bir araçta uyuşturucu düzeneği bulundu. Yakıt kadranı, parlaklık ayarı ve cep telefonuyla açılan gizli bölmede uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 12 bin 350 TL ele geçirildi.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Maslak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli yunus timleri denetim yaptıkları esnada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polis, araç sürücüsü B.M.Y. ile yanındaki O.K. isimli şahısları araçtan indirdi. Araçta geniş çaplı arama yapan ekipler, torpido gözünün arkasında mıknatıslı bir bölme keşfetti. Polis, aracın çalışır vaziyette iken yakıt kadranı, ekran parlaklık göstergesini ayarladıktan sonra şoför kapısının cam açma kapama düğmeleri üzerine yerleştirilen bir mıknatısa şüphelilere ait cep telefonunun arkasını yaklaştırarak bölmeyi açmayı başardı. Polis, açılan bölmede satışa hazır halde 22 gram marijuana, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 2 cep telefonu ile 12 bin 350 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL