Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

Sarıyer'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler dron ile tek tek tespit edilirken, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Sarıyer Baltalimanı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde tek tek durdurulan sürücüler uygulama noktasına getirilerek belgeleri kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler ise dron ile tespit edilerek para cezası uygulandı. Dron ile yapılan denetimde 2 sürücüye emniyet kemeri takmadıkları için toplam 872 TL para cezası kesilirken, 1 sürücüye ise aracının muayene süresinin dolmasından dolayı 951 TL para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL