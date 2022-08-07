Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakadı - Haberler

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Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakadı

Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakadı Sarıyer'de Drone destekli geniş çaplı asayiş uygulaması Sarıyer ormanlarında havadan termal kameralarla denetim Sarıyer'de polis ekipleri, orman, park, bahçe ve sahillerde havadan drone ve termal kameralarla asayiş denetimi gerçekleştirdi.

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Polis, uygulamadan kaçan otomobili böyle yakadı

Sarıyer'de Drone destekli geniş çaplı asayiş uygulaması

Sarıyer ormanlarında havadan termal kameralarla denetim

İSTANBUL - Sarıyer'de polis ekipleri, orman, park, bahçe ve sahillerde havadan drone ve termal kameralarla asayiş denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı ilçelerindeki asayiş uygulamalarına devam ediyor. Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimlere, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler,drone ve termal kameralarla Atatürk Kent Ormanı, Belgrad Ormanı, Kireçburnu sahili ve Emirgan sahilinde denetim gerçekleştirdi.

Sarıyer ormanları termal kameralarla havadan denetledi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Kent Ormanı ve Belgrad Ormanı'nda, orman yangınlarını önlemek için havadan drone ve termal kameralarla denetim gerçekleştirdi. Kireçburnu ve Emirgan sahil şeridinde ise Polis ekipleri, şüphelendikleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Taraması yaptı. Şüpheli şahıslar durdurularak didik didik arandı.

Uygulamadan kaçan araç drone kamerasında

Öte yandan maslakta uygulamadan kaçan bir araç yunus polisler tarafından kısa sürede yakalandı. O anlar anbean drone kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Altunbaş - 3. Sayfa

Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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