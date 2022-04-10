Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi - Haberler

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Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar inen domuz sürüsü cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da ormanlık alanda aç kalan domuzlar, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi'ne indi. Domuzlar, bir süre etrafta dolaşarak yiyecek aradı. Boş alandaki domuzlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi

Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi

Sarıyer'de domuzlar şehir merkezine indi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, 3. Sayfa, Haberler

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