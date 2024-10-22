Üye Girişi
Haberler

Sarıyer'de Denize Düşen Kedi Kurtarıldı

Sarıyer'de Denize Düşen Kedi Kurtarıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de denize düşen bir kedi için vatandaşlar seferber oldu, ancak kurtarma çalışmalarında başarılı olamayınca itfaiye ekipleri devreye girdi. Kedinin köprünün altında sıkıştığı tespit edilerek sağ olarak kurtarılmasının ardından doğal ortamına bırakıldı.

İstanbul Sarıyer'de, denize düşen kediyi kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar başarılı olamayınca kedi, olay yerine gelen su altı ve su üstü arama kurtarma itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıyer Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyen vatandaşlar denizden bir kedinin sesinin geldiğini fark etti. Vatandaşlar, cep telefonu ışıklarıyla etrafı kontrol edip kediyi aradı. Kediyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bir süre etrafı kontrol edip, kedinin yerini tespit etmeye çalıştı ancak kediyi bulamadı. Bunun üzerine Su Altı ve Su Üstü Arama-Kurtarma İtfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kedinin köprünün altına sıkıştığını belirledi. Yeri tespit edilen kedi sağ olarak kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun iyi olduğu belirlenen kedi doğal ortamına bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik istanbul 3-sayfa İtfaiye Sarıyer Güncel Çevre Yaşam kedi

Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı

Teröristbaşı Gülen neden öldü? ABD'deki hastaneden açıklama var

 Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi

Hakan Şükür'ün ardından teröristbaşının manevi oğlu da sahneye çıktı

 Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne, amca ve ağabey için istenen ceza
İddianamede çarpıcı detaylar! Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş

Ağabey, cezaevinden arayıp kardeşine talimatı vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağla Tuğaltay ne zaman öldürüldü? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Çağla Tuğaltay cinayeti nedir? Çağla Tuğaltay cinayeti çözüldü mü? Canan Dağdeviren kimdir? Halk Tv konuğu Canan Dağdeviren kaç yaşında, nereli? Canan Dağdeviren biyografisi! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı 22 Ekim canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Teröristbaşı Fetullah Gülen neden öldü? FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in evinden kareler | Fetullah Gülen'in evi ne olacak? NARİN CİNAYETİNDE SON DAKİKA! Narin'i kim, neden öldürdü? Narin'i annesi mi, amcası mı, ağabeyi mi öldürdü? 22 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Alperen Şengün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Basketbolcu Alperen Şengün hangi takımda oynuyor? Resmi Gazete bugün (22 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.