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Sarıyer'de Denizde Boğulan 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Kısırkaya Plajı'nda meydana geldi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, 6 günlük yaşam mücadelesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Temmuz Pazar günü Sarıyer Kısırkaya'da yaşandı. İddiaya göre, jandarma ve cankurtaranların uyarmasına rağmen Kısırkaya Plaj sınırının dışında denize giren Mehmet Harun Yağmur, (15) ve arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar cankurtaranlara haber verdi. Olay yerine gelen cankurtaranlar ilk olarak Yağmur'un arkadaşını ardından Yağmur'u çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Yağmur, Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Yoğun bakım ünitesinde 6 gündür yaşam mücadelesi veren 15 yaşındaki Yağmur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Yağmur'un cenazesi dün Zeytinburnu Millet Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Şırnak'a götürüldü.

"Bu bölge plajın yasak ve en tehlikeli bölgesi"

15 yaşındaki Yağmur'u denizden çıkaran Cankurtaran Yusuf Şimşek, "En tehlikeli olan bölgemiz Hamza'nın boğulma tehlikesi geçirdiği bölge. Orada rip akıntısı var. Sürekli boğulma vakası orada gerçekleşiyor. O yüzden jandarma ekipleriyle beraber orada sürekli uyarı yapıyoruz denize girmeyin diye. Zaten orada 5 bayrak ve 3 tabela var. Bu bölge plajın yasak ve en tehlikeli bölgesi. Arkadaşlarımız maalesef orada denize girmiş. O bölgede bir gürültü oldu biz de hemen jetle müdahale ettik. Harun kardeşimiz de suyun içindeydi. Cankurtaran arkadaşımız atladı suya müdahale ettik. 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Birini kurtardık Harun kardeşimizi de sudan çıkarıp müdahale ettik. Ardından sağlık ekipleri geldi. Harun daha çok suda kalmış ve su yutmuş olabilir. Çünkü arkadaşı sudan daha hızlı çıktı. Harun kardeşimiz biraz daha kaldı suda. O yüzden yoğun bakımda şu an. Çocuklar sanırım yüzme bilmiyordu. Çünkü boğulan bir kişinin 3-4 dakika çırpınma süresi vardır. Harun kardeşimiz 1 buçuk 2 dakika dayanabildi. Hemen suya kendini bıraktı. Biz aldığımızda suyun altındaydı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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