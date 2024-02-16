Sarıyer'de Değnekçilere Operasyon: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Sarıyer'de araçlarını park etmeye çalışan sürücülerden ücret talep eden değnekçilere yönelik yapılan denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, değnekçilik yapan şahısların yakalanması ve bu faaliyetlerin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta sivil trafik ekipleriyle birlikte Sarıyer'de denetim yaptı. Denetimlerde Galatasaray Stadyumu'nun sokak ve çevrelerinde park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep eden B.Ö., E.İ.K., A.K. ve A.Y. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL