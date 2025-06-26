Sarıyer'de Cinsel İstismar Olayı: Nişanlısını Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Sarıyer'de nişanlısı Oya Budak'ı hamile olduğu gerekçesiyle vurarak öldüren Samet T. tutuklandı. Olay, nişanlı çiftin cinsel istismar sonrası yaşanan trajik bir cinayetle sonuçlandı.

Sarıyer'de cinsel istismar sonucu hamile kalan 18 yaşındaki nişanlısını sokak ortasında öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Yaklaşık 4,5 aydır nişanlı olduğu Oya Budak'ı (18) gezme bahanesiyle dışarı çağıran Samet T. (19), genç kızı aracın dışına aldıktan sonra tabancayla iki el ateş ederek ağır yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki genç kız, karnındaki bebekle birlikte hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Samet T.'nin, 6 ay önce cinsel istismara uğrayan ve bu nedenle hamile kalan Budak'la yaklaşık 1 yıldır arkadaş olduğu, 4,5 ay önce ise görücü usulüyle nişanlandıkları öğrenildi. Budak'ın hamile olduğunu yaklaşık 2 hafta önce öğrendiği belirtilen Samet T.'nin olay günü yanında taşıdığı tabancayla genç kızı vurduğu tespit edildi.

Olay sonrası araçla kaçan şüpheli, polis ekiplerince Kağıthane'de yakalandı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Samet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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