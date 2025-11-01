Haberler

Sarıyer'de Çift Cinayeti ve İntihar Olayı

Güncelleme:
Sarıyer'de, evine çağırdığı kız arkadaşını vuran Gökhan Meral intihar etti. Olayda, 2 çocuk annesi Aydan Vural'ın hayatını kaybettiği ve cenazelerin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü bildirildi.

Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR/İSTANBUL, SARIYER'de konuşmak için evine çağırdığı kız arkadaşını vuran kişi intihar etti. Cenazeler olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, Emirgan Mahallesi Emirgan 1. Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Meral (36) bir süredir 2 çocuk annesi Aydan Vural ile görüşüyordu. Dün gece de Gökhan Meral görüşmek için Aydan Vural'ı evine çağırdı. Aydan Vural'a ulaşamayan yakınları sabah saatlerinde Gökhan Meral'in evine geldi. Yerde hareketsiz yatan iki kişi olduğunu gören yakınları hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yerde yatan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada Vural'ın başından vurulduğunu ve Meral'in daha sonra intihar ettiğini belirlendi. İncelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
