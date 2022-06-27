Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı

Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Baygın halde sahile çıkarılan 3 kişi olay yerinde kendine gelirken, 1 kişi ise hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, Sarıyer Kısırkaya sahilinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile sahile gelen Ramazan O. denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı. Ramazan O.'nun denizde çırpındığını gören arkadaşları, onu kurtarmak için denize girdi. Olayı gören vatandaşlar da o sırada jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma Arama Kurtarma ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Boğulmak üzere olan Ramazan O. ile Yavuz L. jandarma ekipleri tarafından baygın halde bota çıkarılarak sahile götürüldü. Yavuz L. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra kendine gelirken, Ramazan O. hastaneye kaldırıldı.

Suda çırpınan iki arkadaşın kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde denizde kurtarılan kişilere ekipler tarafından müdahale ediliyor.

Öte yandan denize giren Macid H. ile Aya E. isimli iki kişi de aynı yerde boğulma tehlikesi geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından kurtarılan kişiler sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle kendilerine geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa