Sarıyer'de Kiracısını Bıçaklayan Sanığın Davasına Devam Edildi

Sarıyer'de ev kirası konusunda anlaşamadığı ve aralarında 'tahliye davası' devam ettiği iddia edilen kiracısını otobüs durağında bekleyip sol bacağından bıçaklayan sanığın davasına devam edildi. Mahkeme başkanının "Tahliye edilirsen ne yapacaksın? Müştekiye saldıracak mısın?" diye sorduğu sanık "Hiçbir şey yapmayacağım" dedi. Sanığın tahliyesine hükmedildi.

Sarıyer'de 17 Mayıs 2023'de iddiaya göre Kerem Gürgensuyu (40), ev kirası konusunda anlaşamadığı için husumetli olduğu ve babası ile aralarında 'tahliye davası' devam eden babasının kiracısı Serkan Kaptan'ı (42) otobüs durağında bekleyerek sol bacağından bıçakladı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gürgensuyu'nun 'silahla kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Dosya görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Davanın açıldığı İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olayın gerçekleşmesinden hemen önce sanık Gürgensuyu'nun, müşteki Kaptan'ın evine geldiğini ve yaşanan olayları gerekçe göstererek sanığın eylemlerinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçuna dönüşebileceğini ve bu yüzden yargılamanın Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılması gerektiğini talep etti. Mahkeme ise bu talebi kabul ederek görevsizlik kararı verdi ve dosya Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"4 yaşındaki kızımın hala kapı çaldığında psikolojisi bozuluyor"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise tutuklu sanık Kerem Gürgensuyu ve müşteki Serkan Kaptan hazır bulundu. Davaya tarafların avukatları da katıldı. Duruşmada müşteki Kaptan'ın eşi Melahat Kaptan tanık olarak dinlendi. Kaptan, olay günü 4 yaşındaki kızıyla evdeyken kapının tekmelenmeye başlandığını söyleyerek, "Sanık 'çık dışarı Serkan, ben ev sahibinizim, kocan nerede, sizi öldüreceğim' diye bağırıyordu. Kapıyı açmadım, ona aşağı inmesini ve cama çıkacağımı söyledim çünkü o sırada kızımla evde tektim. Sanık aşağı indi, sonra 'sen kimsin ki kapıma geliyorsun' diye bağırdım. O da 'ben ev sahibinizim, kocan nerede, sizi öldüreceğim, çıkın evimden' dedi. O sırada polis geldi. Polisi aradıktan sonra eşimi aradım, daha sonra eşim geldi. Polisler giderken bize 'şikayetçiyseniz ifade verin' dediler. Daha sonra biz evden çıktık, kapımızın biraz ilerisindeki durakta sanıkla karşılaştık. Bu arada sanığın yüzünü daha önce hiç görmemiştim. Sanık duraktayken üzerimize doğru gelmeye başladı. Eşim kendisine saldırmadı. Eşime 'gitme' dedim, o sırada yağmur yağıyordu, ben yere düştüm. Eşim beni kaldırırken sanık eşimi bıçaklamaya başladı, sonra da kaçtı. Eşim hastaneye götürüldü, günlerce yoğun bakımda kaldı. Bacağının kesilme durumu oldu, 3 gün yoğun bakımda kaldı. Hepimizin psikolojisi bozuldu, kızım bu olayı hala atlatamadı. 4 yaşındaki kızımın hala kapı çaldığında psikolojisi bozuluyor, her sabah eşim işe giderken 'babama bir şey olacak' diye ağlıyor, gitmesini istemiyor" şeklinde konuştu.

"Otobüs beklerken saldırıya uğrayan bendim"

Duruşmada savunma yapan sanık Kerem Gürgensuyu, "Bunların hepsi yalan, kurgulaştırılmış senaryo. Aşağıdan tamam, sesimi yükseltmiş olabilirim ama tanık da bana küfretti. Otobüs beklerken saldırıya uğrayan bendim, müşteki görüp bana saldırdı. Kendini koruyan bendim, ilk saldıran ben değildim, ben kendimi savundum. Tanık, bir hanıma yakışmayacak küfürler etti, keşke onları da kaydetseydi. Ben orta yolu bulamayacağım anlayınca otobüs durağına gidip otobüs bekledim. 20-25 dakika sonra müşteki gelip bana saldırdı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Yüzümü döndüğüm sırada o 3 bıçak darbesini yedim"

Eve gelene kadar sanığın durakta kendisini beklediğini düşündüğünü belirten müşteki Serkan Kaptan, "Eşimi kaldırmak için arkamı döndüm, yüzümü döndüğüm sırada o 3 bıçak darbesini yedim. Çok şükür buradayım ama bunun sebebi işinin ehli 2 doktorla karşılaşmış olmamdı. Yoksa hafif yaralama olduğu için sapasağlam burada değilim. Karşı taraftan 'biz üzgünüz' diye bir şey de almadık, kimsenin üzgün olduğunu düşünmüyorum. Ne telefon ne mesaj aldık" ifadelerini kullandı.

Duruşmada sanık avukatı, müvekkilinin beklerken saldırıya uğradığını, olayın kesinlikle kendini koruma eylemi olduğunu söyleyerek tahliyesini ve beraatını talep etti.

Müşteki avukatı Dilara Sevimli ise olayın planlandığını belirterek, "Sanık neden bıçakla müvekkilin evine geliyor? O gün müvekkil evinde olmuş olsaydı bu hadise evde yaşanacaktı. Müvekkil ölümden dönmüştür, tutukluluk halinin devamına karar verilsin. Müvekkilin can güvenliği bulunmamaktadır, tahliye olduğunda olacaklardan biz sorumlu değiliz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı: "Tahliye edilirsen ne yapacaksın? Müştekiye saldıracak mısın?"

Mahkeme başkanı ara kararını açıklayacağı sırada sanık Gürgensuyu'na dönerek, "Tahliye edilirsen ne yapacaksın? Müştekiye saldıracak mısın?" diye sordu. Sanık ise "Hayır efendim, böyle bir şey olmayacak. Hiçbir şey yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

Tahliyesine karar verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kerem Gürgensuyu'nun '200 metre mesafeden fazla yaklaşmama' şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. Sanık hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayan heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL