Sarıyer'de araç şarampole devrildi: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Sarıyer'de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Sarıyer'de kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Araçtaki 3 kadın yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 23.00 sıralarında Rumeli Feneri yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rumeli Feneri'nden Sarıyer istikametine gitmekte olan 26 UV 668 plakalı araç seyir halindeyken, sürücünün aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Araçta 3 kadın yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçtakileri sıkıştıkları yerden çıkarmasının ardından sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Trafik o esnada durma noktasına geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kadın yolcu tedavi edilmek üzere Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan, kapanan yol tekrar trafiğe açılırken kadın yolcuların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Rumeli Feneri Sarıyer Tragger 3. Sayfa Haberler

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