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Sarıyer'de ahşap kütüphane alev alev yandı

Sarıyer'de ahşap kütüphane alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Sarıyer'de bir site içerisinde kütüphane olarak kullanılan ahşap yapı alev aldı.

Sarıyer'de bir site içerisinde kütüphane olarak kullanılan ahşap yapı alev aldı. İtfaiye ekipleri, alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangın saat 10.00 sıralarında Demirciköy Plaj Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde kütüphane olarak kullanılan tek katlı ahşap yapı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sarıyer 3. Sayfa Haberler

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