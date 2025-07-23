Sarıyer'de 5 Firari Suçlu Yakalandı

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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 5 firari yakalandı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda; 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından 26 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B.H., 'yağma', 'mala zarar verme', 'dolandırıcılık' ve 'hırsızlık' suçlarından 14 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S., 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B., 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'mala zarar verme' suçlarının faili olan B.H.T. ve H.K. isimli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet fişek ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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