Sarıyer'de 35 Yıldır İnşaatı Sürülen Rezidansda Yangın Çıktı

Sarıyer'de 35 yıldır inşaatı devam eden rezidansta yangın

İSTANBUL - Sarıyer'de inşaatı 35 yıldır devam eden rezidansta işçilerin kaynak yaptığı esnada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın, Sarıyer Hacıosman'da saat 12.00 sıralarında 35 yıldır kaba inşaatı devam eden 30 katlı bir binanın 10.'uncu katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkan yangına ilk olarak rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. Geçtiğimiz Kasım ayında da yangın çıkan rezidansa çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, rezidansta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri ise yangınla ilgili çalışma başlattı.