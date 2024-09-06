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Sarıyer'de 34 yıldır inşaatı devam eden rezidansta yangın çıktı

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Sarıyer Hacıosman'da 34 yıldır inşaatı devam eden bir rezidansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Sarıyer'de 34 yıldır inşaatı devam eden rezidansta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın yapımında çalışan işçilerin, yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Hacıosman'da 34 yıldır kaba inşaatı devam eden bir binada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına rezidansın yapımında çalışan işçiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Rezidansta maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Rezidansta çıkan yangına çalışanların müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yangın görünürken, işçilerin yangın tüpüyle müdahalesi görünüyor. Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

"İşçiler balkonlardan alevleri söndürmeye çalışıyordu"

Yangını gördüğünü söyleyen Musa Keser, "Aracım ile geçiyordum yangın dumanını gördüm. Geldiğimde itfaiye ekipleri de olay yerine girmek üzereydi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale etmeye başladılar ve yangını kontrol altına aldılar. Çok büyük bir yangın değildi. Önce dumanlardan dolayı alevleri göremedim. Sonra yan tarafta doğru yürüdüm ardından da ambulans, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca gelip olaya müdahale etti. Geldiğimde işçiler balkonlardan alevleri söndürmeye çalışıyordu. Tam o sırada itfaiye ekipleri gelince işçiler de söndürmeyi bıraktılar. Ben mahsur kalan kimseyi göremedim. Zaten içeride merdivenler müsait. Herkes istediği gibi rahatlıkla inebildi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Sarıyer 3-sayfa Güncel Yaşam

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